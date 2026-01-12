Sparatoria a Castiglione Chiavarese, condannato a 7 anni Giuseppe Vadalà

Castiglione Chiavarese (Genova) – É stato condannato a sette anni e un mese di reclusione Giuseppe Vadalà, parrucchiere di 53 anni che lo scorso 27 febbraio a Castiglione Chiavarese sparò tre colpi di pistola nei confronti di Mattia Bo, vicino di casa di 52 anni con il quale da tempo c’erano stati dei contrasti.

Secondo quanto ricostruito, quella mattina Mattia Bo stava posizionando una recinzione con un escavatore quando tra i due è nata una lite – l’ennesima di tutti questi anni – che è degenerata con la sparatoria che ha causato il ferimento del 52enne. L’aggressore aveva fatto perdere le proprie tracce, si era disfatto dell’arma salvo poi consegnarsi al Carabinieri di Sestri Levante poche ore più tardi.

Sia l’imputato che la vittima erano presenti in aula al momento della sentenza, con Vadalà che si era detto ‘profondamente rammaricato’ per l’accaduto.

La condanna ha rispettato la richiesta del pubblico ministero, che aveva chiesto proprio sette anni e un mese di carcere.

