Crans-Montana, in Regione un minuto di silenzio per Emanuele Galeppini

Liguria – Nella seduta del consiglio regionale che si è svolta questa mattina è stato osservato un minuto di silenzio in memoria di Emanuele Galeppini, giovane golfista genovese morto nella strage di Crans-Montana nella notte di Capodanno. Poco prima del minuto di raccoglimento, Stefano Balleari, presidente del consiglio regionale, ha ricordato quanto successo.

Intanto, si svolgerà martedì 20 gennaio l’autopsia sul corpo del giovane che potrebbe aiutare a fornire maggiore chiarezza su quanto accaduto in quei tragici istanti.

I familiari del ragazzo hanno espresso dubbi e perplessità, rivolgendosi al legale Alessandro Vaccaro, dopo che le autorità svizzere avevano ritenuto necessario lo svolgimento degli esami del DNA per l’ufficiale riconoscimento della vittima, sul cui corpo non erano però presenti ustioni particolarmente evidenti e che aveva indosso ancora il documento d’identità e il cellulare in buone condizioni.

Inoltre, alla richiesta di svolgere l’esame autoptico nei giorni successivi al ritrovamento del corpo non erano arrivate risposte.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]