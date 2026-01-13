Genova, raffica di incidenti in città: feriti e code

Genova – Come spesso accade nelle giornate di maltempo, una raffica di incidenti ha interessato la città nel corso della mattinata odierna, martedì 13 gennaio.
Tra questi, l’investimento del pedone avvenuto nel quartiere di San Fruttuoso che ha causato il ferimento di un uomol’investimento del pedone avvenuto nel quartiere di San Fruttuoso che ha causato il ferimento di un uomo, soccorso e trasportato all’ospedale dai sanitari del 118.
Un altro incidente è avvenuto in corso Europa, dove una donna ha perso il controllo del suo scooter ed è finita rovinosamente a terra. Le sue condizioni sono apparse meno gravi di quanto inizialmente temuto.
Un altro incidente si è verificato a Bolzaneto, mentre dei sinistri stradali di lieve entità sono avvenuti in Val Bisagno con notevoli ripercussioni sul traffico.
