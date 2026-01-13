martedì 13 Gennaio 2026
Morto in canoa a Chiavari, non andranno a processo i medici del 118

Redazione Liguria
Andrea Demattei incidente canoa Chiavari entellaChiavari (Genova) – Il Giudice per le Indagini Preliminari, Angela Nutini, ha prosciolto i medici del 118 per i quali la Procura di Genova aveva richiesto il rinvio a giudizio nell’ambito del processo per la morte di Andrea Demattei, giovane canoista di 14 anni morto a Chiavari nel gennaio del 2023 dopo esser rimasto incastrato con la canoa nel fiume Entella.
Andranno a processo, invece, sia gli istruttori della vittima che i vigili del fuoco che erano intervenuti sul posto. Le motivazioni della sentenza di proscioglimento saranno rese note tra due settimane.
I fatti risalgono al 12 gennaio del 2023, quando il giovane rimase bloccato per circa un’ora nel fiume Entella durante una seduta di allenamento. Istruttori, vigili del fuoco e medici prestarono soccorso nei suoi confronti, ma i lunghi tempi trascorsi in acqua – circa un’ora – ne causarono l’ipotermia che portò al decesso avvenuto nei giorni seguenti all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova.
