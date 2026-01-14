Autostrade, lavori e code: mattinata di traffico sul nodo genovese

Genova – Una mattinata contraddistinta da code e disagi quella che hanno vissuto centinaia di automobilisti e trasportatori che hanno percorso in queste ore il nodo autostradale genovese.

In direzione del capoluogo in A12 si segnalano 2 chilometri di coda nel tratto compreso tra il casello di Recco e quello di Genova Nervi, con rallentamenti anche tra Genova Est e il bivio con l’A7.

Traffico intenso in A7, invece, in entrambe le direzioni nel tratto compreso tra il bivio con l’A12 e il casello di Genova Bolzaneto. Proprio all’uscita di Bolzaneto provenendo da Genova si segnalano lunghe code. Infine, pochi chilometri più in là, tra Bolzaneto e Busalla, è presente un chilometri di coda prima dell’inizio del restringimento di carreggiata presente a causa dei lavori.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]