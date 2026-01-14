Genova, da domani al via i lavori in via Cantore: cosa cambierà

Genova – Al via da domani la prima fase dei lavori prevista in via Cantore nell’ambito del progetto dei 4 Assi di Forza per il Trasporto Pubblico.

La prima fase prevede la concentrazione dei lavori solamente nel tratto compreso tra l’inizio della strada e la rampa della Sopraelevata, mentre in futuro questi coinvolgeranno anche la parte successiva. Il termine della prima fase è previsto entro la fine di giugno.

I lavori hanno in programma la realizzazione di una corsia riservata ai filobus – quella centrale della carreggiata – e la realizzazione delle banchine per la salita e la discesa dai mezzi. Una soluzione non gradita ad alcuni commercianti e residenti della zona, che negli scorsi mesi hanno già espresso il proprio disappunto. Inoltre, sarà da valutare l’impatto sul traffico dei mezzi privati, che avranno quindi una corsia in meno per il transito.

La corsia riservata ai mezzi pubblici sarà presente sia sulla carreggiata che viaggia verso levante sia su quella che viaggia verso ponente, mentre avverrà la rimozione delle aiuole che divide le due.

