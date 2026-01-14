mercoledì 14 Gennaio 2026
Genova, pomeriggio di code in città e Autostrada: traffico nel caos

coda autostrada A10Genova – Un pomeriggio di traffico e disagi si sta vivendo a Genova e anche sul nodo autostradale del capoluogo. Qui la situazione più complicata è quella presente in A7, nel tratto compreso tra il casello di Genova Bolzaneto e quello di Busalla, dove al momento sono presenti ben 4 chilometri di coda in prossimità del restringimento di carreggiata.
In A12, invece, i lavori sono la causa delle code presenti tra Genova Nervi e Genova Est, in direzione ponente.
Anche in città la situazione legata al traffico risulta piuttosto complicata, con lunghe code al momento presenti in Sopraelevata, nella carreggiata che viaggia in direzione ponente.
Traffico in tilt anche in Val Polcevera: al momento vengono registrati rallentamenti pesanti tra via Argine Polcevera, via Polonio e via San Quirico.
