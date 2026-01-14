Genova, problemi strutturali in un palazzo a Sampierdarena: famiglie evacuate

Genova – Sei famiglie sono state evacuate nei giorni scorsi da un palazzo di via Pacinotti, a Sampierdarena, a causa di alcune criticità strutturali.

Si tratta del civico 1, che già in passato era stato sottoposto a controlli a causa di alcune crepe. Dopo i primi controlli svolti, era stata confermata l’agibilità.

Negli scorsi giorni le crepe si sarebbero allargate. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco, i quali hanno svolto ulteriori accertamenti che hanno portato all’evacuazione dello stabile.

Sarebbero sei le famiglie evacuate: alcune di loro hanno trovato accoglienza da parenti o amici, mentre altre sono stati sistemate in strutture messe a disposizione dalla Protezione Civile.

Rimangono da chiarire le cause dei problemi strutturali e, soprattutto, i tempi per il rientro delle famiglie nelle proprie abitazioni, che purtroppo rischiano di non essere brevi.

