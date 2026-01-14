Genova, spacciavano nel centro storico: arrestati due fratelli

Genova – A seguito di controlli mirati svolti dalle forze dell’ordine, due fratelli di 26 e 22 anni sono stati arrestati per lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti hanno fermato uno dei due, il più grande, mentre camminava con fare sospetto nella zona di Darsena. A seguito del controllo è emerso come il soggetto nascondesse all’interno degli slip alcune dosi di sostanze stupefacenti e circa 170 euro in contanti.

Il controllo si è così esteso nell’abitazione dell’uomo. Al loro ingresso dell’appartamento, i poliziotti hanno trovato il 22enne, risultato essere il fratello del primo fermato e irregolare sul territorio nazionale, mentre stava confezionando diverse dosi di cocaina.

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire 87 grammi di cocaina, 110 di cannabis e circa 5700 euro in contanti considerati provenienti dall’attività illecita.

Nei confronti dei due è scattato l’arresto: dovranno rispondere dell’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

