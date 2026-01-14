mercoledì 14 Gennaio 2026
Genova, tragedia in casa a Sampierdarena: giovane trovata morta, indagini

auto Polizia notteGenova – Una tragedia si è consumata all’interno di un appartamento a Sampierdarena, dove una giovane di circa 20 anni è stata trovata senza vita.
A dare l’allarme è stato il fidanzato, che si trovava in casa con la vittima. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della ragazza nonostante i tentativi di soccorso.
Nell’abitazione sono giunte anche le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini necessarie per chiarire la dinamica di quanto accaduto.
Sul corpo della giovane non sarebbero stati presenti segni di violenza, ma rimane da chiarire la causa del decesso: non si esclude che questo possa essere avvenuto a seguito dell’assunzione di sostante stupefacenti. In tal senso, è stata disposta l’autopsia.
