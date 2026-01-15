giovedì 15 Gennaio 2026
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeSavonaCronacaSavona, ruba una moto e scappa: arrestato un 32enne
Notizie LiguriaSavonaCronaca

Savona, ruba una moto e scappa: arrestato un 32enne

Redazione Liguria
0

carabinieri auto seraSavona – Un uomo di 32 anni è stato arrestato dopo un furto di uno scooter commesso ieri nei pressi di piazza Diaz a Savona.
L’allarme è stato lanciato dalla stessa vittima, che ha chiesto l’intervento dei militari dell’arma dopo esser stata derubata della moto da un malvivente che si è rapidamente dato alla fuga.
I carabinieri sono intervenuti e si sono messi rapidamente sulle tracce dell’uomo, che è stato rintracciato e fermato lungo le strade di Albissola Marina.
Nei confronti del 32enne è scattato l’arresto, mentre la refurtiva è stata riconsegnata al legittimo proprietario.
L’arresto è stato poi convalidato nella mattinata odierna e nei suoi confronti è stato disposto il divieto di dimora nella provincia di Savona.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2026
ALTRE STORIE
Elicottero vigili del fuoco

Imperia, ritrovato e salvato il cane disperso al colle Melosa

Cronaca
Leone cane poliziotto Genova

Genova, cane antidroga alla Fiumara, fermati tre giovani

Cronaca
carabinieri auto

Genova, truffe agli anziani: 26enne condannata a cinque anni

Cronaca
Regione Liguria piazza De Ferrari balcone

Farmaci salvavita carenti in Liguria, martedì l’emergenza dibattuta in Regione Liguria

Cronaca