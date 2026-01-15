Savona, ruba una moto e scappa: arrestato un 32enne

Savona – Un uomo di 32 anni è stato arrestato dopo un furto di uno scooter commesso ieri nei pressi di piazza Diaz a Savona.

L’allarme è stato lanciato dalla stessa vittima, che ha chiesto l’intervento dei militari dell’arma dopo esser stata derubata della moto da un malvivente che si è rapidamente dato alla fuga.

I carabinieri sono intervenuti e si sono messi rapidamente sulle tracce dell’uomo, che è stato rintracciato e fermato lungo le strade di Albissola Marina.

Nei confronti del 32enne è scattato l’arresto, mentre la refurtiva è stata riconsegnata al legittimo proprietario.

L’arresto è stato poi convalidato nella mattinata odierna e nei suoi confronti è stato disposto il divieto di dimora nella provincia di Savona.

