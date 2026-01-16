Genova, auto in fiamme a Sampierdarena

Genova – Auto e scooter in fiamme, nella notte, in via Carlo Orgiero, nel quartiere di Sampierdarena.

Molta paura e tanti danni, nella notte appena trascorsa per i rogo che ha coinvolto una vettura ed un mezzo a due ruote parcheggiati.

Intorno alle 2,30 è scattato l’allarme con le chiamate dei residenti al numero di emergenza 112 che ha inviato sul posto i vigili del fuoco.

I pompieri hanno spento le fiamme evitando che l’incendio si propagasse ulteriormente ma i danni sono ingenti.

Indagini in corso per stabilire le cause del rogo che potrebbe essere di origine dolosa