venerdì 16 Gennaio 2026
Genova, auto in fiamme a Sampierdarena

Redazione Liguria
0

auto fiamme vigili del fuocoGenova – Auto e scooter in fiamme, nella notte, in via Carlo Orgiero, nel quartiere di Sampierdarena.
Molta paura e tanti danni, nella notte appena trascorsa per i rogo che ha coinvolto una vettura ed un mezzo a due ruote parcheggiati.
Intorno alle 2,30 è scattato l’allarme con le chiamate dei residenti al numero di emergenza 112 che ha inviato sul posto i vigili del fuoco.
I pompieri hanno spento le fiamme evitando che l’incendio si propagasse ulteriormente ma i danni sono ingenti.
Indagini in corso per stabilire le cause del rogo che potrebbe essere di origine dolosa

