Genova, domani presidio e corteo antifascista: orari e vie coinvolte

Genova – Domani torna la mobilitazione di Genova Antifascista, che per rispondere al ‘Giorno del Tesseramento di Casapound’ ha organizzato un presidio e un corteo per la giornata di domani, sabato 17 gennaio.

Il presidio è previsto a partire dalle ore 9:30 del mattino in via Odessa, mentre dalle ore 16:00 è previsto il concentramento il piazza Alimonda e il successivo corteo che si muoverà tra le vie della città.

La zona sarà presidiata dalle forze dell’ordine, che cercheranno di evitare disordini come quelli accaduti lo scorso mese di novembre.

In corrispondenza con il passaggio del corteo scatteranno chiusure e modifiche alla viabilità nella zona con possibili conseguenze impattanti per il traffico alla Foce, in bassa Val Bisagno e anche nel centro città.

