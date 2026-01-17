Pieve di Teco, ANAS rassicura: transito sicuro sul Ponte Uveghi

Pieve di Teco (Imperia) – Non si placano le preoccupazioni per lo “stato di salute” del viadotto Uveghi sulla strada statale 28 del Colle di Nava dopo i messaggi che circolano su alcuni canali social che “mettono in guardia” su possibili rischi per le auto e i mezzi che percorrono il ponte.

Anas, responsabile del tratto stradale, ha diffuso una comunicazione che dovrebbe chiarire la situazione.

I problemi ci sono e saranno necessari interventi ma la situazione non sarebbe grave come viene descritta in alcune comunicazioni su chat e social e non provenienti dall’ente preposto.

Nel messaggio diffuso invece da Anas si fa riferimento alle limitazioni al transito che “sono state istituite a scopo precauzionale per consentire verifiche approfondite sulla struttura”.

Un messaggio che fa seguito “ad alcune notizie circolate oggi sul ponte ‘Uveghi’ situato nel comune di Pieve di Teco lungo la strada statale 28 “del Colle di Nava”.

“Anas precisa che la struttura è oggetto di costante monitoraggio nell’ambito delle ispezioni ordinarie periodiche svolte dall’Azienda su tutti i ponti della propria rete stradale.

Già nell’ottobre 2025, a seguito di una di queste verifiche programmate, è stato riscontrato un peggioramento delle condizioni di alcune parti della struttura, dovuto sia all’aggravamento di difetti già noti sia alla comparsa di nuovi fenomeni di degrado”.

Nella nota diffusa da Anas si chiarisce “in particolare, su alcune travi laterali del ponte sono emersi segni di deterioramento che interessano i materiali interni di rinforzo.

Questi fenomeni, pur non compromettendo la sicurezza immediata del transito, richiedono maggiore attenzione e controlli più approfonditi”.

Per questo motivo, a scopo precauzionale, Anas ha disposto una limitazione al transito dei mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate l’istituzione del senso unico alternato

Il traffico viene indirizzato nella parte centrale del ponte, evitando le zone laterali che presentano maggiori segni di usura.

Per ridurre al minimo i disagi alla circolazione, Anas ha effettuato una serie di verifiche urgenti tra il 15 e il 19 dicembre 2025, che hanno permesso di valutare con maggiore precisione le condizioni della struttura.

Parallelamente, da metà gennaio 2026 Anas ha avviato controlli più approfonditi su tutte le parti del ponte, comprese le fondazioni.

Al termine di queste verifiche saranno definiti gli interventi di manutenzione necessari e i relativi tempi di esecuzione.”

