Sanremo, cade con lo scooter per l’asfalto sconnesso e viene multato

Sanremo (Imperia) – Cade con lo scooter a causa dell’asfalto sconnesso e dopo un mese riceve una multa dal Comune. E’ la curiosa avventura capitata ad un residente della città dei fiori che si sta riprendendo lentamente da un brutto incidente avvenuto lo scorso 23 dicembre in via Padre Semeria.

La persona stava viaggiando lungo la strada quando, a causa dell’asfalto sconnesso e pieno di rilievi a causa delle radici degli alberi, ha perso il controllo del mezzo ed è caduto rovinosamente a terra.

Soccorso dall’ambulanza del 118, l’uomo è stato trasportato in ospedale dove è stata rilevata la frattura della spalla sinistra e di un piede.

Il paziente è stato operato alla spalla per l’inserimento di un fermo metallico e ha subito l’ingessatura di una gamba e, da allora, è bloccato a letto.

Nei giorni scorso, oltre al danno è arrivata la “beffa” perché gli è stata consegnata una sanzione della polizia locale. Sanzione “incomprensibile” per il motociclista che ha perso il controllo del mezzo per i problemi – noti da tempo – al manto stradale e non per una propria condotta.

La protesta, lanciata sui social, attende ora una risposta del Comune che rischia in realtà un’azione legale per non aver ripristinato l’asfalto ormai trasformato in una serie di dossi e cuneette che possono causare problemi alla guida, specie ai mezzi a due ruote, o, peggio, “costringerli” a viaggiare contromano per evitare gli ostacoli.

Nella vicenda si inserisce anche l’appello degli ambientalisti a non procedere a tagli e abbattimenti poiché esistono sistemi di “abrasione” delle radici degli alberi che consentono il ripristino senza condannare necessariamente alberi che hanno impiegato decenni per diventare maestosi e parte integrante del panorama.