domenica 18 Gennaio 2026
Ceriale, paura per incendio in un negozio

Redazione Liguria
  1. Vigili del Fuoco, pompieri, incendio interno locale Ceriale (Savona) – Paura nella notte per un incendio divampato nel seminterrato di un negozio.  Questa mattina, poco dopo le ore 10, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Albenga sono intervenuti a Ceriale per un incendio sviluppatosi nei locali sottostanti un negozio, situato lungo la via Aurelia.
    Giunti tempestivamente sul posto, i vigili del fuoco hanno avviato le operazioni di spegnimento, riuscendo a domare le fiamme in pochi minuti e a mettere rapidamente in sicurezza l’area interessata. Secondo una prima ricostruzione, l’incendio si sarebbe sviluppato all’interno di un’intercapedine, probabilmente a causa di un mozzicone di sigaretta lanciato dal piano stradale e finito attraverso le grate di aerazione nei locali sottostanti.

A supporto delle operazioni è intervenuta anche un’autobotte di rincalzo, sempre proveniente dal distaccamento di Albenga.

Non si registrano feriti né persone intossicate. I locali sono stati messi in sicurezza e l’intervento si è concluso senza ulteriori criticità.

