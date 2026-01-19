Autostrade, incidenti a lavori: pomeriggio di code in A10

Liguria – Quello di oggi è un altro pomeriggio di disagi lungo l’Autostrada A10 Genova-Ventimiglia a causa di lavori, incidenti e problematiche sulla viabilità ordinaria che stanno mandando in tilt la circolazione.

Al momento si registrano pesanti disagi in uscita – da entrambe le direzione – dal casello di Genova Pra’. Il motivo sono le problematiche sulla viabilità ordinaria che da questa mattina stanno interessando il ponente genovese.

Situazione complessa anche tra il casello il bivio con l’A26 e il casello di Celle Ligure, verso ponente, a causa di un incidente avvenuto nel primo pomeriggio. Al momento non si conosce la dinamica e neanche il numero di mezzi coinvolti, ma si registrano 3 chilometri di coda con macchine e mezzi pesanti bloccati nella circolazione.

Infine, si segnala la chiusura del casello di Celle Ligure in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Genova. “La chiusura si è resa necessaria per consentire le operazioni di messa in sicurezza della segnaletica verticale, sollecitata dal vento forte che sta interessando l’area in queste ore”, scrive Autostrade.

