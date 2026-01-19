lunedì 19 Gennaio 2026
Bogliasco, crolla parte della falesia sulla spiaggia, vigili del fuoco al lavoro

Bogliasco crollo falesiaBogliasco (Genova) – Un forte boato ed un polverone. Paura, in serata, per il crollo di una parte della falesia e del muraglione sottostante piazza Trento e Trieste vicino al locale Peruzzi.
è crollata, in serata, nella cittadina del levante genovese.
Parte del sottostante muro di contenimento della passeggiata sovrastante gli scogli ha ceduto cadendo sulla spiaggia sottostante.
Sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco che hanno subito verificato che non siano rimaste persone sotto la frana.
In corso verifiche e sopralluoghi anche con droni e unità cinofile specializzate.

