Bogliasco, crollata parte della falesia sul mare, nessuna persona coinvolta

Bogliasco (Genova) – Si sono concluse solo dopo la mezzanotte le operazioni di controllo e ricerca persone svolte dai vigili del fuoco a seguito del crollo di parte della falesia sottostante piazza Trento e Trieste, nel piccolo paese della riviera ligure di levante. Per ore i cani cerca-persone, droni, e operatori con termocamere hanno perlustrato ogni angolo della zona interessata dal cedimento per assicurarsi che non ci fossero persone coinvolte e ferite.

L’allarme è scattato intorno alle 19 quando un forte rumore ha annunciato il cedimento di parte della parete rocciosa vicino al parco giochi per bambini e ad alcuni locali.

Subito sono scattate le chiamate al numero di emergenza 112 che ha inviato sul posto i vigili del fuoco che sono intervenuti con diverse squadre specializzate nella ricerca di persone ma anche con imbarcazioni e subacquei.

Fortunatamente i cani non hanno segnalato alcuna presenza di feriti o peggio e l’emergenza è rientrata intorno alla mezzanotte.

A cedere un tratto di falesia già attenzionato per altri cedimenti e sul quale erano state posate reti metalliche che hanno trattenuto per quanto possibile il materiale franato.

Questa mattina, alla luce del giorno, i tecnici del comune eseguiranno altre verifiche insieme ad esperti per stabilire quali interventi mettere in campo.

Nel frattempo sono state transennate tutte le zone di potenziale pericolo.