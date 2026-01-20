Bogliasco (Genova) – Si sono concluse solo dopo la mezzanotte le operazioni di controllo e ricerca persone svolte dai vigili del fuoco a seguito del crollo di parte della falesia sottostante piazza Trento e Trieste, nel piccolo paese della riviera ligure di levante. Per ore i cani cerca-persone, droni, e operatori con termocamere hanno perlustrato ogni angolo della zona interessata dal cedimento per assicurarsi che non ci fossero persone coinvolte e ferite.
L’allarme è scattato intorno alle 19 quando un forte rumore ha annunciato il cedimento di parte della parete rocciosa vicino al parco giochi per bambini e ad alcuni locali.
Subito sono scattate le chiamate al numero di emergenza 112 che ha inviato sul posto i vigili del fuoco che sono intervenuti con diverse squadre specializzate nella ricerca di persone ma anche con imbarcazioni e subacquei.
Fortunatamente i cani non hanno segnalato alcuna presenza di feriti o peggio e l’emergenza è rientrata intorno alla mezzanotte.
A cedere un tratto di falesia già attenzionato per altri cedimenti e sul quale erano state posate reti metalliche che hanno trattenuto per quanto possibile il materiale franato.
Questa mattina, alla luce del giorno, i tecnici del comune eseguiranno altre verifiche insieme ad esperti per stabilire quali interventi mettere in campo.
Nel frattempo sono state transennate tutte le zone di potenziale pericolo.
Bogliasco, crollata parte della falesia sul mare, nessuna persona coinvolta
