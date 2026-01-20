Genova, domani chiusura dell’Ascensore Montegalletto: le info

Genova – A causa di alcuni lavori di manutenzione, domani scatta la chiusura temporanea dell’Ascensore Montegalletto. A comunicarlo è Amt.

Lo stop al servizio scatterà alle ore 19 di domani sera, mercoledì 21 gennaio, e proseguirà fino a tutta la giornata di giovedì 22 gennaio. Il giorno seguente, venerdì 23 gennaio, l’ascensore tornerà regolarmente in servizio.

I lavori all’Ascensore Montegalletto si vanno a sommare a quelli previsti sulla linea metropolitana, che ha già sospeso anticipatamente il suo servizio nella serata di ieri e continuerà a farlo anche oggi, domani e giovedì.

In questo caso le ultime corse sono in programma alle ore 21:10 dalla stazione di Brin e alle 21:17 da quella di Brignole. Il collegamento tra il centro città e la Val Polceverà sarà garantito dalla linea 9 degli autobus.

