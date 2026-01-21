Autostrade, mattinata di disagi in A10 e A7: code e traffico

Genova – Quello di oggi è stato un altro inizio di giornata complesso sul nodo autostradale genovese, dove fin dalle prime ore si sono verificati rallentamenti e code in diversi tratti con automobilisti e trasportatori che, come spesso accade, sono rimasti a lungo bloccati nella circolazione o hanno visto aumentare i propri tempi di percorrenza.

Situazione complicata in A7 dove in entrambe le direzioni si sono segnalati rallentamenti tra il casello di Bolzaneto e il bivio con l’A12. Inoltre, sempre code anche in uscita a Genova Bolzaneto per chi proviene dal capoluogo.

Le code in direzione levante erano presenti anche in A10, nello specifico nel tratto compreso tra il casello di Genova Pegli e il bivio con l’A7. Con il passare della mattinata la situazione è migliorata.

