Genova, antenna 5G al Belvedere di Sampierdarena, il Comune dice no

Genova – Il Comune ha respinto la richieta di installazione di una nuova antenna per il 5G al Belvedere di Sampierdarena.
«A oggi – spiega l’assessore all’Urbanistica Francesca Coppola – non esistono i necessari presupposti per l’ammissibilità di una nuova istanza per l’installazione, da parte della società InWit, di un’antenna 5G sul promontorio Belvedere, a Sampierdarena, in via Salvador Rosa. Pertanto, a seguito di un’approfondita istruttoria dei nostri uffici, abbiamo comunicato i risultati alla società evidenziando l’insussistenza di motivazioni per l’installazione e che, nel caso di presentazione di una nuova istanza, per avviare un nuovo tavolo tecnico, dovranno essere presentate, e quindi valutate, eventuali opere di mitigazione e compensazione previste».
Secco no, quindi, del Comune all’antenna 5G della società InWit spa – che dovrebbe ospitare i gestori telefonici di Tim e Vodafone
«Anche la seconda proposta progettuale inviata al tavolo tecnico è risultata non ammissibile – spiega l’assessora – in primis è emerso che non c’è un’adeguata motivazione di una nuova installazione di un impianto per garantire la copertura di comunicazione del territorio e, inoltre, elemento non secondario, la zona del belvedere è di rilievo paesaggistico. Pertanto, con l’applicazione del regolamento, che comunque dovrà essere perfezionato colmando alcuni vulnus, abbiamo evitato un’installazione che, fatti alla mano, a oggi non ha alcuna necessità alla presupposta copertura 5G all’ospedale Villa Scassi».
L’assessora Coppola, infine, annuncia che: «Con gli uffici stiamo lavorando sul regolamento per migliorarlo e con Arpal stiamo individuando le installazioni non più funzionanti, che deturpano inutilmente il paesaggio: andranno rimosse, restituendo dignità e rispetto al paesaggio».

