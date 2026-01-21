Incidente mortale a Genova, traffico paralizzato in Val Bisagno

Genova – Continua ad essere completamente paralizzato il traffico odierno in Val Bisagno a seguito della tragedia avvenuta poco prima dell’ora di pranzo in Lungobisagno Istria, dove un uomo di circa 40 anni che viaggiava a bordo del suo scooter ha perso la vita.

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima stava viaggiando a bordo del suo scooter quando si è scontrato con un’auto. A seguito dell’impatto lo scooterista è stato sbalzato sulla strada, venendo travolto da un autocarro.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i sanitari del 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La strada è stata chiusa per consentire l’intervento dei soccorsi e lo svolgimento degli accertamenti necessari a chiarire la dinamica di quanto accaduto.

Questo ha avuto ripercussioni pesantissime sulla viabilità, che si riflettono fino all’Autostrada A12, in particolare all’uscita di Genova Est.

Il traffico da Lungobisagno Dalmazia è stato deviato su ponte Guglielmetti, quello da Lungobisagno Istria su ponte Monteverde e quello da via Adamoli verso sud su ponte Flemming.

