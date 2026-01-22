giovedì 22 Gennaio 2026
Albenga, incendio in regione Rissanaire, brucia una serra

vigili del fuoco archivio Albenga (Savona) – Vigili del fuoco in azione, oggi pomeriggio, poco prima delle ore 14, per un incendio divampato in una serra, in regione Rissaire, nel territorio comunale di Albenga.
Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco di Albenga, supportata da due unità di rincalzo con autobotte, proveniente dallo stesso distaccamento.
All’arrivo, i Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a spegnere le fiamme, avviando successivamente le operazioni di smassamento e raffreddamento per evitare la ripresa del fuoco.
I presenti avevano nel frattempo tentato di contenere l’incendio utilizzando una gomma dell’acqua, contribuendo a rallentare la propagazione delle fiamme.
Fortunatamente non si registrano feriti né persone intossicate.
Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale per gli accertamenti di competenza.

