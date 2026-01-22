giovedì 22 Gennaio 2026
Genova, incidente auto-bici: ciclista in gravi condizioni

Redazione Liguria
ambulanza croce verde sestri ponente genovaGenova – Un incidente si è verificato nel corso del primo pomeriggio di oggi in via Berghini, nel quartiere genovese di San Fruttuoso.
Secondo quanto emerso, un uomo che stava guidando il mezzo a due ruote avrebbe tamponato un’auto che lo precedeva ad un semaforo rosso. L’impatto è stato molto violento e il ciclista ha riportato diverse ferite e fratture.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure nei suoi confronti per poi trasportarlo in codice rosso – quello di maggiore gravità – all’ospedale San Martino. Le sue condizioni sarebbero serie.
Inoltre, sul luogo dell’accaduto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale, i quali hanno gestito il traffico che si è creato nella zona e hanno svolto gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica.
