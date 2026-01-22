Genova, incidente auto-bici: ciclista in gravi condizioni

Genova – Un incidente si è verificato nel corso del primo pomeriggio di oggi in via Berghini, nel quartiere genovese di San Fruttuoso.

Secondo quanto emerso, un uomo che stava guidando il mezzo a due ruote avrebbe tamponato un’auto che lo precedeva ad un semaforo rosso. L’impatto è stato molto violento e il ciclista ha riportato diverse ferite e fratture.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure nei suoi confronti per poi trasportarlo in codice rosso – quello di maggiore gravità – all’ospedale San Martino. Le sue condizioni sarebbero serie.

Inoltre, sul luogo dell’accaduto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale, i quali hanno gestito il traffico che si è creato nella zona e hanno svolto gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]