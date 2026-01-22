Incidente mortale in LungoBisagno Istria, pre test positivo per l’automobilista

Genova – Si complica la posizione dell’uomo alla guida dell’auto contro la quale potrebbe aver scontrato lo scooter condotto da Peter Louis Lopez Borja, il restauratore di mobili di 46 anni che ha perso la vita travolto in Lungobisagno Istria, a Staglieno.

Durante i primi controlli di routine in caso di incidenti, infatti, l’uomp sarebbe risultato positivo alla cocaina ed ora ci saranno altri accertamenti per confermare o meno il risultato.

L’uomo deceduto viaggiava su uno scooter e sarebbe stato sbalzato dalla sella finendo sotto le ruote di un pezzo pesante che viaggiava in direzione mare.

Per cause ancora da accertare lo scooter si sarebbe trovato tra l’auto e il camion che viaggiavano fianco a fianco e potrebbe esserci stato un urto con la vettura che ha causato la terribile sequenza.

Alcune telecamere nella zona hanno ripreso almeno in parte la scena e saranno ora le immagini a chiarire i dubbi sull’accaduto ma nel frattempo verrà chiarira anche la possibile assunzione di sostanze stupefacenti che potrebbero aver giocato un ruolo nella vicenda.

Le indagini sono condotte dalla sezione infortunistica della polizia locale che ieri, giorno dell’incidente mortale, ha raccolto altri elementi ed ha ricostruito con immagini e rilievi tutta la zona dell’incidente.

Negativo, invece, il pre-test del conducente del camion che potrebbe non essersi neppure accorto di quanto stava avvenendo.