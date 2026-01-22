giovedì 22 Gennaio 2026
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeImperiaCronacaVentimiglia, grave il 63enne caduto sulle piste di Limone Piemonte
ImperiaCronacaNotizie Liguria

Ventimiglia, grave il 63enne caduto sulle piste di Limone Piemonte

Redazione Liguria
0

soccorso alpino elicotteroVentimiglia (Imperia) – Sono gravi le condizioni di Angelo La Cognata il 63enne caduto ieri sulle piste innevate di Limone Piemonte, durante una discesa di sci.
La Cognata è ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Cuneo dove è stato trasportato in gravi condizioni dall’elicottero del soccorso alpino intervenuto direttamente sulle piste innevate della località sciistica piemontese.
Ancora da chiarire le cause e le circostanze dell’incidente. A ritrovare privo di sensi La Cognata sono stati gli uomini della polizia di frontiera che stavano effettuando dei controlli e si sono imbattuti nello sciatore, riverso a terra, privo di sensi.
Subito soccorso, l’uomo è stato trasportato in codice rosso in ospedale per una sospetta frattura ad una vertebra cervicale ed una forte emorragia cerebrale forse dovuta ad un forte impatto al momento dell’incidente.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2026
ALTRE STORIE
Youssef Abanoub

La Spezia, oggi il funerale del ragazzo ucciso a coltellate a...

Cronaca
meteo liguria giovedì 22 gennaio 2025

Meteo Liguria, graduale peggioramento in arrivo

Cronaca
Nessy Guerra

Nessy Guerra, bloccata in Egitto teme per la sua vita e...

Cronaca
ambulanza 118 Croce Rosa Rivarolese

Incidente mortale a Genova, la vittima è Peter Luis Lopez Borja

Cronaca