Ventimiglia, grave il 63enne caduto sulle piste di Limone Piemonte

Ventimiglia (Imperia) – Sono gravi le condizioni di Angelo La Cognata il 63enne caduto ieri sulle piste innevate di Limone Piemonte, durante una discesa di sci.

La Cognata è ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Cuneo dove è stato trasportato in gravi condizioni dall’elicottero del soccorso alpino intervenuto direttamente sulle piste innevate della località sciistica piemontese.

Ancora da chiarire le cause e le circostanze dell’incidente. A ritrovare privo di sensi La Cognata sono stati gli uomini della polizia di frontiera che stavano effettuando dei controlli e si sono imbattuti nello sciatore, riverso a terra, privo di sensi.

Subito soccorso, l’uomo è stato trasportato in codice rosso in ospedale per una sospetta frattura ad una vertebra cervicale ed una forte emorragia cerebrale forse dovuta ad un forte impatto al momento dell’incidente.