Ventimiglia (Imperia) – Sono gravi le condizioni di Angelo La Cognata il 63enne caduto ieri sulle piste innevate di Limone Piemonte, durante una discesa di sci.
La Cognata è ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Cuneo dove è stato trasportato in gravi condizioni dall’elicottero del soccorso alpino intervenuto direttamente sulle piste innevate della località sciistica piemontese.
Ancora da chiarire le cause e le circostanze dell’incidente. A ritrovare privo di sensi La Cognata sono stati gli uomini della polizia di frontiera che stavano effettuando dei controlli e si sono imbattuti nello sciatore, riverso a terra, privo di sensi.
Subito soccorso, l’uomo è stato trasportato in codice rosso in ospedale per una sospetta frattura ad una vertebra cervicale ed una forte emorragia cerebrale forse dovuta ad un forte impatto al momento dell’incidente.
Ventimiglia, grave il 63enne caduto sulle piste di Limone Piemonte
