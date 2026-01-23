Waterfront di Genova, un supermercato Coop sostituirà Esselunga al Palasport?

Genova – Un supermercato Coop al posto di quello Esselunga al Palasport alla Foce. L’indiscrezione è stata pubblicata nell’edizione de Il Secolo XIX in edicola questa mattina e si riaccendono le feroci polemiche per l’apertura di un nuovo supermercato in una zona dove il tessuto commerciale della piccola distribuzione è in crisi da tempo.

Dopo il ritiro di Esselunga il progetto del centro commerciale nelle aree liberate dal Palasport si era praticamente arenato e l’arrivo di un nuovo soggetto interessato all’area riservata alla grande distribuzione, di fatto, darebbe nuova linfa ad una operazione che iniziava a “scricchiolare” tra ritardi e improvvisi dietrofront.

E proprio i ritardi nell’apertura della struttura commerciale avevano causato il “ritiro” dal progetto del colosso di Esselunga, affamato di spazi e che aveva già iniziato a sistemare l’insegna causando l’esplosione di proteste e polemiche sul progetto.

Ritardi che proseguirebbero, secondo le indiscrezioni, anche ora, al punto da mettere in discussione la nuova data prevista per l’apertura di marzo 2026.

L’arrivo del marchio Coop “riapre” le danze anche se, al momento, non ci sono conferme dell’interesse – ma neppure le smentite.

Tornano a preoccuparsi, invece, gli operatori econonici della zona della Foce che avevano sperato che il ritiro di Esselunga potesse far naufragare l’ipotesi di un nuovo centro commerciale a due passi da negozi ed attività che soffrono da tempo gli effetti di una crisi sempre più dura.

Dito puntato, ancora una volta, sulla politica e l’amministrazione pubblica che, da un lato dice di voler difendere e proteggere il commercio di prossimità ma poi sembra non riesca proprio a fare a meno di consentire una raffica di aperture di supermercati, ipermercati e centri commerciali che non ha precedenti degli ultimi decenni.

