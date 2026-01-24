Allerta Gialla per neve confermata in Liguria

ARPAL conferma l’allerta gialla neve sui versanti padani di ponente e di levante (Zone D ed E) dalle 18 di oggi, sabato 24 gennaio 2026, alle 7 di domani, domenica 25 gennaio.

Si segnala rischio di gelicidio su E occidentale.

Dopo una pausa di cielo sereno e temperature in rialzo, si attendono dal tardo pomeriggio di oggi nuove precipitazioni sulle coste e deboli nevicate all’interno (sulle zone D ed E).

Per oggi ancora venti in rinforzo sulle zone B occidentale e A orientale (centro-ponente) che saranno in esaurimento nel corso della giornata.

Per domani, domenica 25 gennaio segnaliamo mareggiate a partire dalle prime ore della mattina per onda da Sudovest a partire dal ponente (zona A) e poi sul centro e levante (B e C) soprattutto per la prima parte della giornata. In attenuazione nel pomeriggio.

Nel corso della giornata di domani, proseguiranno fenomeni precipitativi sparsi anche a carattere di rovescio.

