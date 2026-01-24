Referendum, al Cinema Sivori le ragioni del No

Genova – Un incontro al cinema Sivori per spiegare le ragioni per votare No al prossimo referendum sulla Giustizia.

Ad organizzarlo il comitato Giustodireno Liguria che incita i Cittadini a partecipare, anche solo per raccogliere informazioni per decidere sul voto.

Appuntamento martedì 27 gennaio 2026, alle ore 15 presso il cinema Sivori di salita Santa Caterina 54. L’evento ha il titolo di “Le NOstre buone ragioni per il NO” tratterà i temi del No al referendum costituzionale sulla giustizia previsto per il 22-23 marzo.

L’evento si svilupperà in due fasi: all’inizio, l’assemblea dell’articolazione del Comitato per Liguria e Massa, aperta a soci, simpatizzanti e alla cittadinanza, quale momento di rendiconto sulle attività promozionali svolte e sulle prossime iniziative in programma.

Sarà quindi un momento di ascolto di suggerimenti, proposte, richieste della base, a cui parteciperà Federico Manotti, presidente della sezione ligure dell’Associazione Nazionale Magistrati, per impulso della quale è nato il Comitato.

A seguire, alle ore 17,00, una tavola rotonda, aperta al pubblico con la partecipazione di Giovanni Bachelet e Benedetta Tobagi, esponenti del Comitato delle società civile per il No al referendum (anch’esso impegnato nella campagna referendaria); di Armando Spataro, magistrato ora in pensione, e dell’avvocato penalista Raffaele Caruso.

Saranno messe a fuoco le ragioni del deciso NO alla riforma Nordio, che sono state esposte all’opinione pubblica in molti interventi di autorevoli professionisti, esponenti e rappresentanze della società civile, forze politiche e sindacali.

Introduce e conclude la tavola rotonda Alessandra Galli presidente del comitato GIUSTODIRENO – Liguria e Massa.

Per informazioni https://www.giustodireno.it