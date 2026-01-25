Genova, gare fra auto a folle velocità, due denunciati

Genova – Era già stato fermato dalla polizia stradale ed accusato di sfrecciare con il suo potente Suv color limone per le vie della città, superando i 100 km/h e guidando con un tasso alcolico nel sangue ben oltre il limite di legge ma ora una seconda indagine ha portato alla denuncia della stessa persona anche per l’ipotesi di reato di “gare non autorizzate”.

A portare all’aggravamento della posizione dell’appassionato di auto sportive di lusso le riprese video postate sui social in cui si vede l’auto ferma ad un semaforo mentre “fa rombare i motori” per poi partire a razzo, insieme alla vettura appaiata, in quella che sembra una competizione tra le vetture.

I video sono arrivati alla polizia locale che ha aperto una ulteriore indagine che ha portato alla denuncia di due uomini, per gare e competizioni non autorizzate su strada, in violazione dell’articolo 9-ter del Codice della Strada.

I fatti sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria al termine di un’articolata attività investigativa, svolta nei giorni successivi a un intervento effettuato nella zona della Foce.

L’operazione trae origine da un controllo su strada che aveva già condotto alla denuncia di un conducente per guida sotto l’influenza dell’alcol, con il contestuale ritiro immediato della patente di guida.

Le indagini, condotte attraverso l’analisi dei sistemi di videosorveglianza e degli strumenti tecnologici in uso alla Polizia Locale, e mediante riscontri anche di ambienti social, hanno consentito di raccogliere molteplici elementi convergenti.

È emerso che due autovetture ad alte prestazioni, riconducibili a due distinti conducenti, organizzavano presunte gare su strada, ad alte velocità, fronteggiandosi ripetutamente in diversi tratti del territorio cittadino, comprese aree centrali, con grave rischio per la sicurezza della circolazione.

Una delle condotte accertate è risultata riconducibile proprio ad un uomo già denunciato per guida in stato di ebbrezza durante l’intervento della Polizia Locale nella notte del 17 gennaio.

I due conducenti segnalati all’Autorità Giudiziaria sono due cittadini italiani, di 31 e 39 anni.

La fattispecie contestata prevede, in assenza di eventi lesivi, la reclusione da sei mesi a un anno, una multa di natura penale fino a 20.000 euro, la sospensione della patente di guida fino a tre anni e la confisca dei veicoli utilizzati per la competizione.

Le forze dell’ordine chiedono a chi avesse riprese video delle “gare” di segnalarlo agli uffici competenti per poter raccogliere tutto il materiale di prova necessario a contestualizzare ancora meglio quanto avvenuto.

“L’attività svolta – dichiara l’assessora alla Sicurezza del Comune di Genova Arianna Viscogliosi – conferma l’importanza del lavoro investigativo svolto dalla Polizia locale, successivo al controllo su strada, quale strumento fondamentale per ricostruire condotte complesse e contrastare fenomeni di particolare pericolosità per la sicurezza urbana”.