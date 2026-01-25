domenica 25 Gennaio 2026
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeSavonaCronacaLoano, scontro frontale sull'Aurelia, tre feriti
Notizie LiguriaSavonaCronaca

Loano, scontro frontale sull’Aurelia, tre feriti

Redazione Liguria
0

ambulanza interno operatore
Loano (Savona) – Grave incidente stradale, questa sera, sulla statale Aurelia, dove due auto si sono scontrate frontalmente per cause ancora da accertare.
Nel’impatto, violentissimo, sono rimaste ferite tre persone e una di loro è stata estratta dalle lamiere contorte grazie all’intervento dei vigili del fuoco accorsi per prestare soccorso.
L’incidente è avvenuto intorno alle 18,30 e subito sono intervenuti alcuni passanti che hanno chiamato il numero di emergenza 112.
Sul posto è intervenuta la Croce Bianca di Borgio Verezzi e di Finale Ligure insieme all’automedica del 118 che hanno trasportato i feriti all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.
Fortunatamente le condizioni delle persone coinvolte non sarebbe grave.
In corso la ricostruzione delle circostanze dell’incidente da parte delle forze dell’ordine.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2026
ALTRE STORIE
Luzzati Promessi Sposi

Casa Luzzati, i Promessi Sposi in immagini, a Palazzo Ducale

Cronaca
ambulanza soccorsi

Genoa – Bologna, attacco cardiaco per un tifoso, salvato dal defibrillatore

Cronaca
Mario Parodi

Savignone, addio a Mario Parodi, investito per strada da un furgone

Cronaca
gare auto genova

Genova, gare fra auto a folle velocità, due denunciati

Cronaca