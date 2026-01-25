Loano, scontro frontale sull’Aurelia, tre feriti



Loano (Savona) – Grave incidente stradale, questa sera, sulla statale Aurelia, dove due auto si sono scontrate frontalmente per cause ancora da accertare.

Nel’impatto, violentissimo, sono rimaste ferite tre persone e una di loro è stata estratta dalle lamiere contorte grazie all’intervento dei vigili del fuoco accorsi per prestare soccorso.

L’incidente è avvenuto intorno alle 18,30 e subito sono intervenuti alcuni passanti che hanno chiamato il numero di emergenza 112.

Sul posto è intervenuta la Croce Bianca di Borgio Verezzi e di Finale Ligure insieme all’automedica del 118 che hanno trasportato i feriti all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Fortunatamente le condizioni delle persone coinvolte non sarebbe grave.

In corso la ricostruzione delle circostanze dell’incidente da parte delle forze dell’ordine.