Meteo Liguria, ancora nuvole e piovaschi, neve sui rilievi

Dopo il rapido passaggio della perturbazione che ha portato piogge e nevicate, è atteso l’ingresso di aria molto fredda in quota.

La chiusura di settimana sarà dunque variabile e, a tratti, instabile. Un temporaneo miglioramento è atteso per la giornata di lunedì.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, domenica 25 gennaio 2026:

Di primo mattino, il cielo si presenterà nuvoloso o molto nuvoloso sull’intero territorio regionale. In tale contesto, nelle primissime ore residue precipitazioni interesseranno le aree interne, con neve fino a fondovalle.

Dalle ore centrali e fino al termine della giornata, si assisterà allo sviluppo di rovesci o temporali sul centro-levante, quota neve che si attesterà oltre i 700-1000 metri sull’Appennino centro-orientale.

Durante le precipitazioni più intense i fiocchi potranno spingersi a bassa quota o, sottoforma di graupel, fin sulla costa.

A ponente sono invece attese delle schiarite, specie lungo la fascia costiera, eccezion fatta per locale instabilità pomeridiana sulle Alpi Liguri.

Venti nella prima parte del giorno, deboli o moderati dai quadranti settentrionali; in tale contesto, saranno possibili raffiche fino a 50-60 km/h sul settore centro-occidentale della costa. Successivamente, nel corso del pomeriggio la ventilazione tenderà a disporsi da Sud/Sud-Ovest, con intensità moderata o, a tratti, tesa.

Mare tra mosso e molto mosso tra savonese orientale e genovesato occidentale, molto mosso altrove.

Temperature minime stazionarie, massime in lieve aumento.

Sulla costa previste temperature minime tra +3°C/+10°C e massime tra +9°C/+14°C.

Nell’interno attese temperature minime tra -3°C/+3°C e massime sino a +2°C/+8°C.