Frana ad Arenzano, il sindaco Silvestrini: chiesta ad Autostrade l’esenzione del pedaggio

Arenzano (Genova) – “Come sapete ieri si è verificato un distacco di materiale roccioso sulla Statale Aurelia in località La Cascia. La strada è bloccata e lo sarà per ancora un po’ di tempo perché vanno effettuate verifiche per accertare che non ci sia altro materiale a rischio crollo.

Con il sindaco di Cogoleto, Paolo Bruzzone, ci siamo attivati per scrivere a Ferrovie e Autostrade. A quest’ultima per chiedere l’esenzione del pedaggio e l’attenzione a non svolgere attività di manutenzione straordinaria in tutto il periodo necessario per mettere a posto questa situazione. A Trenitalia, invece, per chiedere più fermate a Cogoleto e Arenzano”.

Con queste parole il sindaco di Arenzano, Francesco Silvestrini, è intervenuto in merito alla frana che da ieri sera ha interrotto la circolazione lungo la strada statale Aurelia nel tratto compreso tra Genova ed Arenzano, in entrambe le direzioni, con conseguenti disagi per chi abita nella zona e per chi deve effettuare ogni giorno gli spostamenti necessari a raggiungere le scuole o i luoghi di lavoro. Il traffico da ieri sera è stato deviato in A10.

Sono tanti i residenti e gli abitanti delle aree coinvolte che in queste ore hanno sottolineato la criticità della zona e chiedono a gran voce l’esenzione del pedaggio autostradale – almeno per i residenti – tra Arenzano e Genova.

