Frana ad Arenzano, in mattinata iniziata la rimozione dei detriti

Arenzano (Genova) – Sono iniziate questa mattina le operazioni di rimozione dei detriti nella grossa frana che si è verificata ieri sera sulla strada statale Aurelia ad Arenzano. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco, i tecnici di Anas, le forze dell’ordine e i sanitari del 118.
Dopo i primi sopralluoghi sarebbe stata esclusa la presenza di persone o vetture rimaste coinvolte, ma sono in corso gli ultimi accertamenti.
La circolazione risulta interdetta in entrambe le direzioni e al momento è presto per fare una stima dei tempi di riapertura.
Il traffico è stato deviato in A10, strada percorsa anche dalla linea 708 di Amt che ha modificato il proprio percorso temporaneamente.
Le operazioni sono andate avanti tutta la notte, anche perché i soccorritori stanno cercando di mettere in sicurezza l’area in vista del nuovo peggioramento meteorologico previsto tra domani e mercoledì.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]