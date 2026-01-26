lunedì 26 Gennaio 2026
Frana ad Arenzano, in mattinata iniziata la rimozione dei detriti

Lavori frana Arenzano
Arenzano (Genova) – Sono iniziate questa mattina le operazioni di rimozione dei detriti nella grossa frana che si è verificata ieri sera sulla strada statale Aurelia ad Arenzano. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco, i tecnici di Anas, le forze dell’ordine e i sanitari del 118.
Dopo i primi sopralluoghi sarebbe stata esclusa la presenza di persone o vetture rimaste coinvolte, ma sono in corso gli ultimi accertamenti.
La circolazione risulta interdetta in entrambe le direzioni e al momento è presto per fare una stima dei tempi di riapertura.
Il traffico è stato deviato in A10, strada percorsa anche dalla linea 708 di Amt che ha modificato il proprio percorso temporaneamente.
Le operazioni sono andate avanti tutta la notte, anche perché i soccorritori stanno cercando di mettere in sicurezza l’area in vista del nuovo peggioramento meteorologico previsto tra domani e mercoledì.
