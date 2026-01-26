Giorno della Memoria, Grifo d’Oro a Gilberto Salmoni

Genova – In occasione del Giorno della Memoria che ricorre domani, martedì 27 gennaio, Il Comune ha conferito il Grifo d’Oro a Gilberto Salmoni, testimone sopravvissuto alla deportazione nel campo di concentramento di Buchenwald.

Un riconoscimento che la città di Genova ha voluto dedicare non solo a una vicenda personale segnata dalla persecuzione e dalla sofferenza, ma soprattutto a un impegno lungo una vita: quello di raccontare, ricordare, educare.

Nato a Genova nel 1928, Gilberto Salmoni fu colpito dalle leggi razziali, arrestato nel tentativo di fuggire in Svizzera con la famiglia, internato a Fossoli e infine deportato in Germania. Sopravvissuto all’orrore, ha scelto di trasformare la memoria in responsabilità, incontrando per decenni studenti e cittadini per trasmettere il valore della libertà e il pericolo dell’indifferenza.

Il Grifo d’Oro gli è stato conferito dalla Sindaca di Genova Silvia Salis, alla presenza di Filippo Biolé, Presidente ANED Genova, e di Raffaella Petraroli Luzzati, Presidente della Comunità Ebraica di Genova. La prolusione è stata affidata a Giacomo Ronzitti, Presidente dell’Istituto Ligure per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea (ILSREC).

In rappresentanza della Città Metropolitana di GenovaCittà Metropolitana di Genova ha partecipato il Consigliere Delegato alla Scuola e alle Pari Opportunità Filippo Bruzzone, che ha sottolineato il valore educativo della testimonianza di Salmoni:

«La storia di Gilberto Salmoni ci ricorda che la Memoria non è solo un esercizio del ricordo, ma un impegno quotidiano. Portare la sua voce nelle scuole significa educare le nuove generazioni al rispetto, alla dignità della persona e alla responsabilità di non voltarsi mai dall’altra parte.»

Alla cerimonia era presente anche la Consigliera metropolitana Laura Repetto, in qualità di docente dell’Istituto Primo Levi di Borgo Fornari, che ha accompagnato gli studenti della scuola.

Un momento intenso e profondamente significativo, che alla vigilia del Giorno della Memoria rinnova il dovere collettivo di non dimenticare e di continuare a costruire una coscienza civile fondata sui valori della libertà, della dignità umana e della responsabilità storica