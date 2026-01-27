martedì 27 Gennaio 2026
Genova, baracca a fuoco a Sampierdarena: fiammate da oltre 800 gradi

Redazione Liguria
vigili del fuoco bombole respiratoriGenova – Attimi di paura si sono vissuti ieri sera nel quartiere genovese di Sampierdarena, in via San Bartolomeo del Fossato, dove una baracca ha preso fuoco.
L’allarme è stato lanciato da alcuni passanti, che hanno visto le fiamme e la densa nube di fumo.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i quali hanno dato immediatamente il via alle operazioni di spegnimento del rogo, rese piuttosto complicate dalla presenza di una sostanza non identificata che, a contatto con l’acqua, produceva della fiammate con temperature che superavano gli 800 gradi.
I pompieri sono riusciti a domare le fiamme con il soffocamento, coprendole con calce e sabbia e continuando il presidio per sicurezza.
