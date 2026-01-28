Frana ad Arenzano, i Comuni di Arenzano e Cogoleto chiedono l’automedica h24

Arenzano – Gli abitanti della zona di Arenzano e Cogoleto e dei quartieri genovesi di ponente continuano a fare i conti con la grossa frana che si è staccata domenica sera lungo la strada statale Aurelia e che ha mandato in tilt la viabilità, costringendo le autorità a chiudere la strada e deviare totalmente il traffico sull’Autostrada A10.

Come emerso negli scorsi giorni, i tempi di ripristino dovrebbero essere piuttosto lunghi anche per consentire lo svolgimento di tutti gli accertamenti richiesti.

Da mezzanotte è scattata l’esenzione del pedaggio autostradale nel tratto tra il casello di Arenzano e quello di Genova Pra’, in entrambe le direzioni.

Adesso i Comuni di Arenzano e di Cogoleto richiedono la presenza di un’automedica fissa sul territorio.

In caso di trasporto d’emergenza al vicino ospedale Evangelico di Voltri, infatti, i mezzi di soccorso sarebbero obbligati a percorrere il tratto autostradale, rischiando di dover fare i conti con le code e i disagi che spesso si segnalano sul tratto interessato.

Questa mattina, per esempio, erano ben 8 i chilometri di coda registrati tra il casello di Genova Pra’ e quello di Varazze, mentre in direzione opposta si sono segnalati a lungo rallentamenti fino a Genova Aeroporto.

