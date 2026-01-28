mercoledì 28 Gennaio 2026
Genova, da questa sera scatta la chiusura notturna della Galleria Mameli

Galleria Mameli GenovaGenova – Proseguono i lavori sulle strade genovesi che in queste ultime settimane sono interessate da numerose modifiche alla viabilità.
A partire da questa notte inizieranno dei lavori di messa in sicurezza e di manutenzione delle facciate della Galleria ‘Goffredo Mameli’, tra Albaro e la Foce, che proseguiranno fino a venerdì 6 febbraio rendendo necessaria la chiusura notturna del tratto dalle ore 21:00 alle ore 05:00.
“Da mercoledì 28 gennaio a venerdì 6 febbraio- scrive il Comune di Genova – per l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza e manutenzione delle facciate, in Galleria “Goffredo Mameli”, nella fascia oraria notturna 21.00/5.00 viene istituito il divieto di circolazione veicolare.
Tutti i giorni, tranne sabati e festivi, il transito sarà consentito, oltre ai veicoli afferenti alle lavorazioni, ai mezzi di soccorso e ai bus AMT.
GLI ITINERARI ALTERNATIVI
Coloro che da Largo Josemarìa Escrivà devono dirigersi verso la Foce, possono percorrere via Giovanni Amendola e Via Nizza.
Chi da Via Barabino deve raggiungere Largo Josemarìa Escrivà, può transitare da via Casaregis in direzione sud, corso Italia e via Piave oppure, in alternativa, piazza Palermo, via Monte Suello, via Trebisonda, rotonda Cereti, via Nizza e via Giovanni Amendola”.
