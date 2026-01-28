Genova, maxi-rissa nella notte a Sestri Ponente: arrestati tre uomini

Genova – Tre uomini di 26, 27 e 45 anni sono stati arrestati a seguito di una maxi-rissa avvenuta nella notte nel quartiere genovese di Sestri Ponente.

La lite tra i tre sarebbe nata all’interno di un bar situato in via Ginocchio e proseguita all’esterno del locale, con calci, pugni, spintoni e lancio di sedie ed oggetti che hanno scatenato il panico tra i presenti.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno tentato di riportare la situazione sotto controllo e di ricostruire quanto accaduto. I tre, nonostante la presenza degli agenti, hanno opposto resistenza e il più anziano, un 45enne, ha aggredito un operatore di polizia, procurandogli lesioni guaribili in sette giorni.

Una volta fermati, sono stati condotti in Questura dove è scattato l’arresto: dovranno tutti rispondere di rissa, violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, mentre il 45enne è accusato anche di lesioni personali aggravate. la lite sarebbe scoppiata per futili motivi.

