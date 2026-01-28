mercoledì 28 Gennaio 2026
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaMaltempo Liguria, frana tra Casarza Ligure e il passo del Bracco
Notizie LiguriaGenovaCronaca

Maltempo Liguria, frana tra Casarza Ligure e il passo del Bracco

Redazione Liguria
0

Frana Casarza LigureCasarza Ligure (Genova) – Un’altra frana ha interessato la Liguria dopo l’ultima ondata di maltempo che ha portato la neve nei versanti padani delle province di Savona e Genova e pioggia abbondante sui versanti marittimi e in costa.
Dopo quella di Arenzano di domenica sera, questa mattina uno smottamento ha reso necessaria la chiusura della Strada provinciale 38 tra il territorio comunale di Casarza Ligure e il passo del Bracco. nell’entroterra di levante.
Sul posto sono giunti i tecnici che si sono messi al lavoro per constatare l’entità del danno e hanno predisposto l’interruzione della viabilità, con i conseguenti disagi che si registrano in zona. Al momento non si hanno notizie sui tempi di ripristino, mentre fortunatamente è stato escluso il coinvolgimenti diretto di veicoli o pedoni.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2026
ALTRE STORIE
discoteca

La Spezia, multato locale trasformato in discoteca senza autorizzazioni

Cronaca
Galleria Mameli Genova

Genova, da questa sera scatta la chiusura notturna della Galleria Mameli

Cronaca
Rifiuti ingombranti abbandonati Sampierdarena

Genova, guerra ai rifiuti ingombranti, raffica di multe a Sampierdarena

Cronaca
auto Polizia notte

Genova, maxi-rissa nella notte a Sestri Ponente: arrestati tre uomini

Cronaca