Maltempo Liguria, frana tra Casarza Ligure e il passo del Bracco

Casarza Ligure (Genova) – Un’altra frana ha interessato la Liguria dopo l’ultima ondata di maltempo che ha portato la neve nei versanti padani delle province di Savona e Genova e pioggia abbondante sui versanti marittimi e in costa.

Dopo quella di Arenzano di domenica sera, questa mattina uno smottamento ha reso necessaria la chiusura della Strada provinciale 38 tra il territorio comunale di Casarza Ligure e il passo del Bracco. nell’entroterra di levante.

Sul posto sono giunti i tecnici che si sono messi al lavoro per constatare l’entità del danno e hanno predisposto l’interruzione della viabilità, con i conseguenti disagi che si registrano in zona. Al momento non si hanno notizie sui tempi di ripristino, mentre fortunatamente è stato escluso il coinvolgimenti diretto di veicoli o pedoni.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]