Maltempo Liguria, mezzi pesanti in avaria sulla Sp 29: senso unico alternato

Savona – É terminata l’Allerta Meteo per neve che dalla serata di ieri e fino alla mattinata odierna ha interessato i Settori D ed E della nostra regione, con accumuli più elevati soprattutto nel savonese e alcuni locali disagi.
La situazione più complessa si registra da questa mattina lungo la Strada provinciale 29 del Colle di Cadibona, all’altezza della galleria Fugona. Qui, probabilmente a causa delle cattive condizioni meteorologiche, due mezzi pesanti sono finiti in avaria, con pesanti ripercussioni sul traffico.
Sul posto sono intervenuti i soccorsi ed è stato istituito un senso unico alternato temporaneo per limitare i disagi.
Inoltre, si segnala la deviazione obbligatoria per i mezzi pesanti provenienti dalla Valbormida, indirizzati sulla viabilità autostradale A6 Torino-Savona con ingresso ad Altare. Il traffico proveniente dalla direzione opposta è temporaneamente fermato nel territorio comunale di Savona.
