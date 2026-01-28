Millesimo, incidente frontale tra due auto: un uomo all’ospedale

Millesimo (Savona) – Un incidente si è verificato questa mattina all’alba lungo la Strada provinciale 339, nel territorio comunale di Millesimo.

Secondo quanto ricostruito, due auto che percorrevano il tratto di strada in direzioni opposte si sono scontrate frontalmente.

L’impatto è stato violento e un uomo è rimasto ferito. Soccorso dai sanitari del 118 intervenuti sul posto, è stato trasportato in codice giallo – quello di media gravità – all’ospedale.

Sul luogo del sinistro stradale sono intervenute anche le forze dell’ordine, le quali hanno avviato gli accertamenti necessari a chiarire quanto avvenuto. Al momento non si conosce l’esatta dinamica e che cosa abbia causato lo schianto frontale tra le due autovetture.

L’altro conducente del mezzo, per fortuna, non ha riportato ferite e ha rifiutato il trasporto al Pronto Soccorso.

