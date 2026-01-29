Frana ad Arenzano, la riapertura dell’Aurelia verso fine febbraio

Arenzano (Genova) – É prevista verso la fine di febbraio la riapertura della strada statale Aurelia dopo la frana di grosse dimensione che si è staccata domenica sera, invadendo la carreggiata e costringendo a procedere con la chiusura della strada in entrambe le direzioni. É quanto emerso a seguito del sopralluogo di Edoardo Rixi, viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Sarà, quindi, un mese ricco di disagi per chi abita nella zona e per chi ogni giorno si deve mettere in viaggio verso Genova.

Il traffico è completamente deviato in A10, dove ieri a mezzanotte è scattata l’esenzione del pedaggio autostradale nel tratto compreso tra Arenzano e Genova Pra’.

Inoltre, dopo l’incontro tra i sindaci di Genova, Arenzano e Cogoleto, i biglietti di Amt saranno validi sui treni fino alla stazione ferroviaria di Cogoleto, in entrambe le direzioni.

