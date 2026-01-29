giovedì 29 Gennaio 2026
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, cede il terreno in via Redipuglia, strada bloccata
Notizie LiguriaGenovaCronacaQuartieriQuarto

Genova, cede il terreno in via Redipuglia, strada bloccata

Redazione Liguria
0

Cantiere cartelliGenova – Sta causando pesanti disagi alla circolazione locale nella zona di Sturla e di Quarto la chiusura di via Redipuglia per un cedimento del terreno.
La decisione di interrompere il flusso di veicoli è stata presa dopo il sopralluogo della polizia locale e dei vigili del fuoco per la segnalazione di un avvallamento nel terreno, vicino al cantiere per il nuovo Gaslini,, che ha poi ceduto.
Si sospetta una infiltrazione di acqua con le abbondanti piogge dei giorni scorsi o il cedimento di una condotta idrica sottostante.
Il traffico viene deviato il loco ma la strada collega in modo molto importante due zone molto trafficate e rappresenta uno degli accessi al Gaslini e all’ex ospedale psichiatrico con uffici e ambulatori medici.
Si lavora per ripristinare al più presto la strada e riaprire velocemente il traffico.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2026
ALTRE STORIE
violenza

Genova, sentenza ribaltata per la ragazza violentata al Porto Antico

Cronaca

Caos Autostrade, dal prossimo weekend ridotto lo scambio di carreggiata in...

Cronaca
frana Arenzano 29 gennaio 2026

Frana di Arenzano, sopralluogo del vice ministro Rixi

Cronaca
ambulanza croce rossa riva trigoso

Ventimiglia, per fare una foto si appoggia ad una ringhiera che...

Cronaca