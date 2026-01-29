Genova, cede il terreno in via Redipuglia, strada bloccata

Genova – Sta causando pesanti disagi alla circolazione locale nella zona di Sturla e di Quarto la chiusura di via Redipuglia per un cedimento del terreno.

La decisione di interrompere il flusso di veicoli è stata presa dopo il sopralluogo della polizia locale e dei vigili del fuoco per la segnalazione di un avvallamento nel terreno, vicino al cantiere per il nuovo Gaslini,, che ha poi ceduto.

Si sospetta una infiltrazione di acqua con le abbondanti piogge dei giorni scorsi o il cedimento di una condotta idrica sottostante.

Il traffico viene deviato il loco ma la strada collega in modo molto importante due zone molto trafficate e rappresenta uno degli accessi al Gaslini e all’ex ospedale psichiatrico con uffici e ambulatori medici.

Si lavora per ripristinare al più presto la strada e riaprire velocemente il traffico.