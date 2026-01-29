Genova, esplode pneumatico alla fermata del Bus, un ferito

Genova – Sarà un’indagine interna e forse una dell’ispettorato del Lavoro, a stabilire con certezza le cause dell’esplosione di una gomma di un autobus della linea 13, in via Turati a Caricamento.

L’incidente è avvenuto martedì scorso, 27 gennaio, al capolinea della linea AMT dove una forte esplosione ha squarciato uno pneumatico dell’autobus pochi minuti dopo l’intervento della squadra di manutenzione per gonfiarlo perché sgonfio.

L’autobus, doppio, si è fermato al capolinea e il conducente si è accorto della gomma sgonfia chiedendo, come da prassi, l’intervento di riparazione per poter ripartire.

Poco dopo la manovra, però, la gomma è letteralmente esplosa scagliando un conducente ad alcuni metri di distanza, con una brutta caduta ed un forte spavento.

L’uomo è stato trasferito in ospedale per accertamenti e la squadra addetta alla manutenzione ha dovuto richiedere un intervento più complesso ed impegnativo visto che la gomma era esplosa e non era riparabile, con conseguenze sul servizio.

L’episodio ha suscitato molte perplessità ma l’azienda ha chiarito subito che non si può parlare di problemi di manutenzione o di “usura” del materiale visto che lo pneumatico risulta essere nuovo.

Controlli sulle operazioni di gonfiaggio ma anche sulla qualità del prodotto e per questo verrà coinvolta anche l’azienda che ha fornito il materiale per capire cosa può essere successo e magari sottoporre a controlli a campione anche il resto della fornitura.

L’autista scaraventato a terra ne avrà per qualche giorno ma le sue condizioni non destano preoccupazione.