Genova, semafori in tilt in via Lungomare Canepa

Genova – Massima attenzione alla guida e moderare particolarlmente la velocità. Sono i suggerimenti collegati al messaggio di allerta diffuso questa mattina, poco prima delle 7, dalla polizia locale che sta intervenendo in Lungomare Canepa, all’altezza della caserma della Guardia Finanza, per un malfunzionamento all’impianto semaforico che può rappresentare una fonte di pericolo per automobilisti e motociclisti di passaggio.

Sul posto stanno intervenendo i tecnici del Comune e il disagio dovrebbe rientrare a breve.

Nel frattempo l’invito e a prestare attenzione mentre si percorre quel tratto di strada da e per il centro cittadino.