Meteo Liguria, temporaneo miglioramento a partire da Ponente

Mentre la perturbazione che ha interessato la Liguria si sposta e termina la fase instabile, si apre al Nord-Ovest un breve periodo più asciutto e stabile.

Nei prossimi giorni sono attesi passaggi nuvolosi anche consistenti ma senza precipitazioni consistenti.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, giovedì29 gennaio 2026:

Ultime precipitazioni in esaurimento nel Levante della regione già dalla scorsa notte, segue un graduale miglioramento a partire da Ponente, dove le schiarite saranno già ampie nel corso della mattinata, in estensione nel corso della giornata anche sul centro e a levante.

Venti deboli, a tratti moderati dai quadranti settentrionali al mattino.

Rotazione a S-SW nel pomeriggio, con intensità sempre debole.

Mare ancora agitato a levante ed al largo nella notte, in graduale scaduta fino a molto mosso nel corso della giornata.

Mosso sul Savonese, molto mosso nell’Imperiese e nel Genovesato per tutto l’arco del giorno.

Temperature minime generalmente stazionarie, in calo a ponente. Massime in aumento ovunque.

Sulla costa attese temperature minime tra +5°C/+9°C e massime tra +11°C/+13°C.

Nell’interno previste temperature minime tra -2°C/+6°C e massime tra +6°C/+12°C.