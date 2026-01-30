AMT di Genova, ecco il Bilancio

Genova – Dopo tanta attese e infinite polemiche, il consiglio di amministrazione di AMT ha approvato oggi il progetto di bilancio 2024 che evidenzia una perdita d’esercizio pari ad euro 55.982.911 e un deficit patrimoniale di euro 37.550.706.

Dati che sembrano certificare la gravità della situazione che aveva portato i creditori a chiedere il “fallimento” mentre il Comune metteva ai ripari l’azienda dando il via ai passaggi tecnici necessari a “congelare” le richiste di messa in liquidazione per cercare di approvare e mettere in campo un piano di salvataggio certamente faticoso ma in gradi di risanare i conti dell’azienda scongiurando licenziamenti, perdita totale del patrimonio e conseguenze inimmaginabili per l’utenza.

Il precedente Consiglio di Amministrazione ha deliberato, in data 14 marzo 2025, di avvalersi

del maggior termine dei 180 giorni per l'approvazione del bilancio di esercizio, ma

successivamente e fino alla cessazione del proprio mandato non ha provveduto

all’approvazione del bilancio di esercizio 2024.

In data 28 agosto 2025 l’Assemblea dei Soci ha nominato il nuovo Consiglio di

Amministrazione, attualmente in carica. In data 8 settembre 2025 lo stesso Consiglio di

Amministrazione ha, senza indugio ai sensi di legge, deliberato di incaricare la società Price

Waterhouse Coopers per l’attività di Due Diligence della situazione economica e

patrimoniale, in esito alla quale si è evidenziato il patrimonio netto fortemente negativo. Per

conseguenza in data 14 ottobre 2025 il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha

presentato istanza di Composizione Negoziata della Crisi; in tale sede si è altresì dichiarata

la sospensione degli obblighi e delle cause di scioglimento di cui agli artt. 2447 e 2484 c.c. e

si è richiesta l’applicazione di misure protettive erga omnes.

In questo quadro, in ragione della presenza di una serie di fattori di significativa incertezza

con influenza significativa sulla continuità aziendale della Società, il nuovo Consiglio di

Amministrazione ha preso atto di eventi ed elementi che hanno comportato l’allungamento

dei tempi di approvazione del bilancio di esercizio 2024.

Nella seduta odierna il Consiglio ha inoltre approvato la versione aggiornata del Piano di

risanamento 2025-2031, che prevede le seguenti principali azioni strategiche:

 il rafforzamento patrimoniale-finanziario della Società tramite aumento di capitale e/o

finanziamenti soci, che potranno essere erogati con una modularità di intervento da

definire in dettaglio in funzione delle dilazioni di pagamento che saranno definite ad esito

della composizione negoziata della crisi;

 la revisione dei Contratti di Servizio;

 l’effettuazione di una serie di interventi di natura industriale, volti al perseguimento di una

maggior efficienza;

 la già effettuata rimodulazione della strategia tariffaria di AMT.

Il Piano di risanamento sarà ora oggetto di approfondimento con i soci, con le istituzioni e

con le organizzazioni sindacali.

Il progetto di bilancio e il Piano di risanamento saranno sottoposti all’esame dell’Assemblea

dei soci entro il 15 marzo 2026.