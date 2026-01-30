venerdì 30 Gennaio 2026
Genova, inchiesta su fondi ad Hamas, giudici bocciano fascicolo di Israele

mohammad hannounGenova – Carcere confermato per l’architetto palestinese Mohammad Hannoun ma bocciatura per il fascicolo di documenti raccolti da Israele perchè irricevibili secondo l’ordinamento della Giustizia italiana.
Doccia scozzese per lo storico fondatore di diverse associazioni per il sostegno della popolazione palestinese in Italia, accusato di un sospetto dirottamento dei fondi raccolti ad esponenti di Hamas che avrebbe finanziato anche l’ala militare del movimento che governa a Gaza dalle ultime elezioni.
Il Tribunale del Riesame ha confermato il carcere per Hannoun ma è arrivata la conferma che il fascicolo di presunte prove “contro” l’indagato – recapitate da agenti israeliani – non verrà tenuto in considerazione per la natura illecita, secondo l’ordinamento italiano, della documentazione raccolta dai servizi segreti israeliani con metodi approssimativi e che non tengono conto delle garanzie elementari che devono essere mantenute in ogni fase delle indagini.
Resta ora da capire quali elementi di prova restino in piedi per mantenere in carcere Hannoun che ha sempre dichiarato di poter dimostrare ogni cosa e di essere tranquillo rispetto alle accuse mosse.

